Ende der Negativserie: KAC siegt bei Enroth-Debüt

via Sky Sport Austria

Meister KAC gewann bei den Graz99ers mit 5:2.

Der KAC geriet zunächst in Rückstand – Ex-Weltmeister und -NHL-Goalie Jhonas Enroth musste bei seinem Debüt einen von Joakim Hillding abgefälschten Schuss zwischen den Beinen ins Tor lassen (4.) – erwies sich in der Folge aber als effizienter. Daniel Obersteiner, der zunächst den Ausgleich durch Thomas Hundertpfund (16.) vorbereitete, scorte ebenso zwei Treffer (zum 2:1 und 4:2) wie Thomas Koch (29., 54.). Beiden gelang je ein Treffer in Überzahl. Auf den Grazer Anschlusstreffer durch Charles Dodero zum 2:3 (47.) fanden die “Rotjacken” rasch die passende Antwort.

Alle Tore als VIDEO:

1:0 durch Hillding

Ausgleich durch Hundertpfund

Führungstreffer durch Obersteiner

Koch stellt auf 1:3

Dodero verkürzt auf 2:3

Obersteiner trifft erneut

Koch sorgt für den Endstand – 2:5

(APA).

Artikelbild: GEPA.