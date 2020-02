Flyers gewinnen mit Raffl gegen Panthers

Die Philadelphia Flyers haben am Montag in der National Hockey League einen 4:1-Heimerfolg gegen die Florida Panthers gefeiert. Flyers-Stürmer Michael Raffl bekam 10:01 Minuten Eiszeit und gab einen Torschuss ab. Sein Kärntner Landsmann Michael Grabner fehlte hingegen auch beim 3:2-Sieg seiner Arizona Coyotes in Montreal, zuletzt kam der Angreifer am 30. Jänner zum Einsatz.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag: Montreal Canadiens – Arizona Coyotes (ohne Grabner) 2:3, Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Florida Panthers 4:1, Washington Capitals – New York Islanders 3:5, Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 1:2 n.V., Vancouver Canucks – Nashville Predators 6:2, San Jose Sharks – Calgary Flames 2:6.

(APA)

Artikelbild: GEPA