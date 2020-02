Graz holt beim KAC ersten Pickround-Sieg

Die Graz 99ers haben am Mittwoch ihre kleine Auswärtsmisere und damit gleichzeitig den Heim-Erfolgslauf von Eishockey-Meister KAC beendet. Die Steirer setzten sich in der dritten Runde der EBEL-Pick-Round in Klagenfurt mit 4:3 nach Verlängerung (2:3,1:0,0:0/1:0) durch und gingen damit nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fremde wieder als Sieger vom Eis.

Einen torreichen Auftakt gab es beim Pick-Round-Spiel zwischen dem EC KAC und und den Graz99ers. Travis Oleksuk (2.) brachte die Steirer früh in Führung , die Anwort von Andrew Kozek (4.) kam aber umgehend. Nachdem Daniel Oberkofler (8.) die Gäste wieder in Front brachte, übernahmen der Rekordmeister nach dem Ausgleich von Adam Comrie (16.) die Kontrolle über das Spiel. Den Führungstreffer im Auftaktdrittel brachte schließlich Rok Ticar (17.) kurz vor der Pause. Im Mitteldrittel verpassten es die Kärntner, die Führung auszubauen. Schließlich glich Ken Ograjensek (34.) nicht unverdient aus. Im letzten Spielabschnitt verflachte die Partie etwas und beide Teams versäumten es, den vermeintlichen Siegtreffer zu erzielen. In der Verlängerung hatten die Grazer durch das Tor von Dominik Grafenthin (65.) das bessere Ende für sich

Der KAC musste nach vier Siegen en suite vor eigenem Publikum eine Niederlage einstecken. Ihre jüngsten vier Heimpartien gegen die 99ers hatten die Klagenfurter allesamt gewonnen. Trotz der Pleite schob sich der Titelverteidiger in der Tabelle auf Platz zwei, Graz ist weiterhin Fünfter und Letzter.

Alle Tore im Video:

0:1 Travis Oleksuk

Video enthält Produktplatzierungen

1:1 Andrew Kozek

Video enthält Produktplatzierungen

1:2 Daniel Oberkofler

Video enthält Produktplatzierungen

2:2 Adam Comrie

Video enthält Produktplatzierungen

3:2 Rok Ticar

Video enthält Produktplatzierungen

3:3 Ken Ograjensek

Video enthält Produktplatzierungen

3:4 (OT) Dominik Grafenthin

Video enthält Produktplatzierungen

(APA)

Beitragsbild: GEPA