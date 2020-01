Graz klopft endgültig an den Top-5 an

via

Die Moser Medical Graz99ers haben mit einem ungefährdeten 4:1-Heimsieg über den HC TWK Innsbruck „Die Haie“ ihren Rückstand auf die Top-5 weiter verringert.

Nach dem dritten Sieg in Serie liegen die Steirer nur noch drei Punkte hinter einem Platz in der Pick Round. Nach einem Startdrittel ohne vielen Höhepunkten ging das Heimteam durch Daniel Oberkofler (30.), der ein ideales Zuspiel von Ken Ograjensek perfekt unter die Latte zimmerte, in Führung. Für das 2:0 sorgte dann Alexander Reichenberg (37.), der von der Hai-Abwehr vernachlässigt wurde.

Jesper Thörnberg (39.) machte die Partie noch vor dem letzten Break wieder spannend, ehe Trevor Hamilton in Überzahl einen Hillding-Stangenschuss zum 3:1 über die Linie drückte – und die Partie zu Gunsten der Steirer entschied. Innsbruck musste sich zum achten Mal in Folge geschlagen geben. Graz-Schlussmann Cristopher Nihlstorp bot mit 34 Saves erneut eine großartige Partie.

So, 12.01.2020, 16:00 Uhr: Moser Medical Graz99ers – HC TWK Innsbruck ‘Die Haie’ 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Referees: FICHTNER, SMETANA, Gatol, Zgonc. | Zuschauer: 2.961

Goals G99: Oberkofler (30./PP1), Reichenberg (37.), Hamilton (52./PP1), Oleksuk (60./EN)

Goal HCI: Thörnberg (39.)

