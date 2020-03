HCB Südtirol vor Halbfinaleinzug

via

Der HCB Südtirol gewann auch die dritte Partie gegen den HC Orli Znojmo. Nach dem Tausch des Heimrechts wegen des Coronavirus-Ausbruchs in Italien ging die Partie erneut in Tschechien in Szene.

Die Südtiroler haben nun am Dienstag in der eigenen, wegen der Covid-19-Vorkehrungen leeren Halle die Chance auf den schnellstmöglichen Aufstieg.

Spielbericht:

HC Orli Znojmo – HCB Südtirol Alperia 3:4 (0:3,1:1,2:0). Tore: Luciani (25.), Doherty (57.), Miklis (58.) bzw. Hargrove (5.), Alberga (15., 39.), Catenacci (19.)

Stand in der Serie: 0:3.

