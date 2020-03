Holzapfel-Doppelpack lässt Capitals gegen Graz jubeln

via

via Sky Sport Austria

Einen Favoritensieg feierten die Vienna Capitals mit 3:2 zu Hause gegen die Graz 99ers.

Die Caps nahmen ihre Form ins Play-off mit, feierten ihren vierten Erfolg in Serie. Alex Wall brachte die Wiener bereits nach 24 Sekunden mit einem abgefälschten Schuss auf die Siegerstraße. Danach avancierte Powerplay-Spezialist Riley Holzapfel zum Matchwinner. Der Kanadier traf für den Finalisten der Vorsaison zweimal in Überzahl (42., 52.). Erst überlistete er mit einem Haken auf engem Raum Graz-Goalie Cristopher Nihlstorp, dann war er per Abstauber nach einem Schuss von Wall erfolgreich.

Graz gelang durch Dominik Grafenthin zweimal der Anschlusstreffer (48., 59.). Am Ende setzte es für die 99ers, die schon gegen Ende der regulären Saison Probleme offenbart hatten, aber die sechste Niederlage in Serie.

Die Tore im VIDEO:

(APA).

Beitragsbild: GEPA.