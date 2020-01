EBEL: VSV-Goalie trifft bei Sieg in Innsbruck

Noch ohne Neo-Verteidiger Luc Snuggerud musste sich Innsbruck auch dem VSV geschlagen geben, für die Tiroler war es die zehnte Niederlage in Folge.

Villachs Kevin Schmidt sorgte in einem von den Defensivreihen geprägten Startdrittel für den einzigen Treffer. Nach Wiederbeginn drehten die Hausherren die Partie aber zu ihren Gunsten, zunächst verwertete Miha Zajc ein Wachter-Zuspiel, dann schob Caleb Herbert eiskalt ein. Obwohl die Haie auf den dritten Treffer drängten, trafen die Gäste in Person von Kapitän Jamie Fraser.

In der 50. Minute hatten die Tiroler Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch VSV-Goalie Maxwell hexte gegen Tyler Spurgeon. Die Führung gelang dann wie aus dem Nichts den Gästen, Pöyhönen schlenzte die Scheibe ins lange Eck. Die Innsbrucker versuchten in der Folge zwar noch einmal alles, ein weiteres Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Im Gegenteil, VSV-Torhüter Maxwell setzte mit einem sehenswerten Schuss den Schlusspunkt zum 2:4. Die Villacher haben damit weiterhin Chancen auf die Top-5, Innsbruck kann am letzten Spieltag noch an das Tabellenende zurückfallen.

HC TWK Innsbruck ‘Die Haie’ – EC Panaceo VSV 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Referees: BERNEKER, STOLC, Bedynek, Nothegger; 1.800 Zuschauer

Tore Innsbruck: Zajc (22.), Herbert (30.)

Tore Villach: Schmidt (20./PP), Fraser (39.), Pöyhönen (53.), Maxwell (59./EN)

Tabelle:

1. Red Bull Salzburg 39 22 6 4 7 137:80 57 82 * 2. Vienna Capitals 39 22 2 5 10 127:85 42 75 * 3. KAC 39 19 4 3 13 110:76 34 68 * 4. HCB Südtirol 39 17 5 2 15 113:96 17 63 5. Graz99ers 39 17 4 4 14 108:110 -2 63 6. VSV 39 17 4 3 15 120:108 12 62 7. Znojmo 39 17 3 4 15 128:128 0 61 8. Black Wings Linz 39 16 3 6 14 129:132 -3 60 + 9. Fehervar 40 13 4 4 19 108:137 -29 51 + 10. HC Innsbruck 39 7 3 4 25 99:156 -57 31 + 11. Dornbirner EC 39 6 4 3 26 81:152 -71 29 +

(EBEL)

Artikelbild: GEPA Pictures