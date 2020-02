via

Der KAC hat nach der Verpflichtung von Tormann Jhonas Enroth aufgrund des Kaderpunktereglements drei Spieler abgemeldet, die in dieser Saison nicht mehr in der Erste Bank Eishockey Liga zum Einsatz kommen dürfen. Wie der Meister am Montag mitteilte, sind davon der zuletzt im Nationalteam spielende Verteidiger Steven Strong sowie die Stürmer Marco Richter und Philipp Kreuzer betroffen.

