KAC verpflichtet schwedischen Weltmeister-Goalie Enroth

Der KAC hat für seinen verletzten Tormann Lars Haugen den langjährigen NHL-Goalie Jhonas Enroth verpflichtet. Der 31-jährige Schwede unterschrieb beim Meister der Erste Bank Liga einen Vertrag bis Saisonende. Enroth spielte von 2009 bis 2016 in der NHL und war dabei auch Teamkollege von Thomas Vanek bei den Buffalo Sabres. 2013 holte er mit Schweden WM-Gold, 2014 als Ersatzgoalie Olympiasilber.

In den vergangenen drei Jahren stand er bei Dinamo Minsk in der KHL unter Vertrag, im Vorjahr am Saisonende war er auch in seiner Heimat für Örebro tätig. Beim KAC soll er gemeinsam mit David Madlener das Torhütergespann bilden.

Traurige Nachrichten: Es steht jetzt fest, dass Lars Haugen in der Saison 2019/20 aufgrund einer Verletzung nicht mehr auf das Eis zurückkehren kann. Der EC-KAC wünscht seinem #M31STER-Goalie eine rasche und vollständige Genesung und hofft auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr! pic.twitter.com/xzDNOM7E83 — EC-KAC (official) (@EC_KAC) February 14, 2020

“Wir denken, dass er sich mit David Madlener sehr gut ergänzen wird und wir daher für die meisterschaftsentscheidenden Wochen und Monate, die vor uns liegen, nun auch auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt sind”, meinte Oliver Pilloni, General Manager des KAC. Enroth habe in den vergangenen 13 Jahren beeindruckende Erfahrungen in den stärksten Ligen und Bewerben der Eishockeywelt gesammelt, betonte Pilloni.

(APA)

Bild: GEPA