via Sky Sport Austria

Österreichs Eishockey-Meister KAC hat den slowenischen Teamstürmer Rok Ticar verpflichtet. Der 30-jährige spielte zuletzt für Oskarshamn in der schwedischen Liga SHL und soll schon am Sonntag zum Abschluss des EBEL-Grunddurchgangs in Linz für die Klagenfurter debütieren. Ticar erhielt einen Vertrag bis Ende der nächsten Saison.

(APA)

Bild: GEPA