KAC vs. Graz99ers am Mittwoch & Vienna Capitals vs. Salzburg am Freitag live bei Sky

KAC vs. Graz 99ers am Mittwoch ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Vienna Capitals vs. Salzburg am Freitag ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Gregor Baumgartner und Florian Iberer sind am Mittwoch bzw. am Freitag als Sky Experten im Einsatz

Eishockey-Fans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X live dabei sein – smart & flexibel wie noch nie!

Wien, 10. Februar 2020 – Diese Woche steht ganz im Zeichen der Erste Bank Eishockey Liga: gleich zwei Topspiele der Pick Round sind live auf Sky zu sehen.

Das Duell KAC gegen die Graz 99ers verspricht traditionell Spannung. Das letzte Aufeinandertreffen am Neujahrstag ging mit 3:2 nach Penaltyschießen an die Steirer, doch in der Pick Round ist das Team um Coach Doug Mason nach zwei Spielen noch sieglos. Der KAC startete mit einem vollen Erfolg gegen die Vienna Capitals in die Pick-Round: trotz zweimaligem Rückstand siegten die Kärntner dank einer furiosen Schlussphase noch mit 3:2. Sky überträgt die Partie am Mittwoch ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Am Freitag geht es im selben Tempo weiter: Die Vienna Capitals empfangen Tabellenführer Salzburg. Die Bullen haben ihre ersten beiden Partien knapp gewinnen können und möchten sich mit einem weiteren Erfolg von den Verfolgern absetzen. Die Caps sind mit einem klaren 5:2-Heimsieg gegen die 99ers in die Zwischenrunde gestartet, doch darauf folgte die knappe Niederlage gegen Meister KAC: der Titelverteidiger drehte ein 1:2 in den letzten zehn Minuten binnen 78 Sekunden zum 3:2-Endstand für die „Rotjacken“. Sky zeigt das brisante Duell ab 19:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Das Live-Match der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:

Mittwoch, 12. Februar 2020

19:00 Uhr

EC KAC – Graz 99ers, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Guido Friedrich

Sky Experte: Gregor Baumgartner

Kommentator: Philipp Paternina

Freitag, 14. Februar 2020

19:00 Uhr

Vienna Capitals – Red Bull Salzburg, Sky Sport Austria 3 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Florian Iberer

Kommentator: Guido Friedrich

Artikelbild: GEPA