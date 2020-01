(APA) – Der ungarische Erste-Bank-Eishockey-Liga-Club Fehervar AV19 hat sich am Dienstag von Trainer Hannu Järvenpää getrennt. Sein Nachfolger als Chefcoach ist der bisherige Co-Trainer Antti Karhula. Järvenpää hatte Fehervar in der vergangenen Saison direkt ins Play-off geführt, derzeit liegen die Ungarn aber nur an der neunten Stelle und müssen in der Qualifikationsrunde antreten.

Artikelbild: GEPA