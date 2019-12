Klarer Caps-Sieg in Znojmo

Die spusu Vienna Capitals entschieden das Gastspiel in Znojmo bereits im ersten Drittel zu ihren Gunsten und feierten den nächsten Kantersieg.

Aex Wall brachte die Caps bereits in der dritten Minute in Überzahl in Führung, Kyle Baun erhöhte wenig später auf 2:0. Mit einem sehenswerten Tip-in gelang Riley Holzapfel in Überzahl der nächste Treffer zur 3:0-Pausenführung. Mit jeweils einem weiteren Tor im zweiten und dritten Drittel schnürte Baun sogar einen Hattrick, die Caps gewannen klar mit 5:0. Damit holte das Team von Headcoach Dave Cameron in den drei Spielen nach Weihnachten das Punktemaximum von neun Zählern, bei einem Torverhältnis von 19:1.

Die Wiener bleiben damit auch Leader EC Red Bull Salzburg auf den Fersen.

Mo, 30.12.2019, 18.30 Uhr: HC Orli Znojmo – spusu Vienna Capitals 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Referees: KINCSES, OFNER, Bedynek, Kis-Kiraly. | Zuschauer: 4.432

Tore Capitals: Wall (3./PP1), Baun (6., 24., 41.), Holzapfel (14./PP1)

Quelle: erstebankliga.at

Bild: GEPA