Kurioses Duell zwischen Eishockey-Schiedsrichter und Spieler

Schräge Szene in der NHL: Am vergangenen Wochenende kam es in der nordamerikanischen Eishockeyliga zu einem unüblichen Wortgefecht. Ein Eishockey-Schiedsrichter und Spieler gerieten nach Abpfiff aneinander, der Referee ließ sich die Anschuldigungen nicht gefallen und wehrte sich lautstark!

Wenige Sekunden nach der 3:4 Niederlage der Montreal Canadiens gegen die Dallas Stars beschwerte sich Montreal-Stürmer Brendan Gallagher intensiv beim Schiedsrichter. Der Angreifer der Canadiens war mit einer Entscheidung des Unparteiischen offenbar nicht einverstanden. Der Schiedsrichter reagierte dann auf unübliche Weise: Dem Referee platzte der Kragen und er setzte sich mit nicht jugendfreien Gegenrufen zur Wehr.

Die beiden Streithähne im Wortgefecht. Lippen lesen bitte!

“You can go fuck yourself” … Refs had some fire tonight @spittinchiclets pic.twitter.com/HS1XvaHIuy — Spittin’ Chiclets Clips (@chicletsclips) February 16, 2020

In der Folge wurden weder der Schiedsrichter noch der Spieler von der NHL bestraft. Für das NHL-Highlight des Wochenendes haben die beiden auf jeden Fall gesorgt.

