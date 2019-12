Neuerwerbung Hall leistet Assist zu Arizona-Siegestreffer

via

(APA) – Das Engagement von Taylor Hall hat sich für die Arizona Coyotes schon im ersten Match bezahlt gemacht. Der “wertvollste Spieler” der Saison 2017/18 in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL leistete am Dienstag die Vorarbeit zum 3:2-Siegestor gegen die San Jose Sharks. Der Kärntner Michael Grabner stand zehn Minuten auf dem Eis und ging leer aus, sein Team führt die Pacific Division an.