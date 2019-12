NHL: Philadelphia gewinnt ohne Raffl in Ottawa

via

(APA) – Die Philadelphia Flyers haben ohne Michael Raffl einen NHL-Auswärtssieg in Ottawa gefeiert. Die Flyers bezwangen die Senators am Samstag 5:4 nach Penaltyschießen. Raffl fehlt den Flyers seit Monatsbeginn wegen eines Fingerbruchs. Matchwinner für Philadelphia, das den dritten Erfolg in Serie einfuhr, waren James van Riemsdyk mit zwei Toren und Sean Couturier mit dem einzigen Treffer im Shoot-Out.