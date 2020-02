NHL: Raffl punktet gegen Schlusslicht Detroit

Michael Raffl hat am Montag in der National Hockey League eine Torvorlage zum 3:0 der Philadelphia Flyers bei den Detroit Red Wings beigesteuert.

Der Kärntner bereitete im Mitteldrittel das 1:0 von Scott Laughton (30.) vor, dies war sein achter Assist in der laufenden Saison. Die weiteren Treffer gegen das Ligaschlusslicht gelangen Kevin Hayes (43.) und Matt Niskanen (58.) jeweils in Unterzahl.

Goals in three straight and @Laughts21 went from heating up to officially on fire. #PHIvsDET | #NowOrNever pic.twitter.com/F7rtwtaMeU

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 4, 2020