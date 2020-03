via

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger St. Louis hat seine starke Form in der NHL am Samstagabend mit dem siebenten Sieg en suite unter Beweis gestellt. Zwar mussten die Blues nach 3:1-Führung gegen Dallas noch in die Verlängerung, dort aber stellte Ryan O’Reilly den 4:3-Heimerfolg sicher.

Indes wahrten die Arizona Coyotes mit einem 5:2-Heimsieg über die Buffalo Sabres ihre Play-off-Chancen. Der Kärntner Michael Grabner fehlte dabei aber einmal mehr.

(APA)

