VSV gewinnt Schlager gegen Black Wings

via

via Sky Sport Austria

In der Qualifikationsrunde hat der VSV das Schlagerspiel gegen die Black Wings Linz gewonnen. Die Adler setzten sich in Linz mit 4:1 durch und führen nun mit drei Punkten Vorsprung auf die Oberösterreicher (15 Punkte).

Im Schlager kehrte Rob Daum an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Der Kanadier hat mit den Linzern in der Saison 2011/12 den Meistertitel geholt und soll nun den VSV ins Viertelfinale führen. So wie es aussieht, auch mit Erfolg. Die Villacher gewannen auch ihr drittes Spiel unter Daum und haben bei Halbzeit acht Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.

Mit einem 1:1 war es ins Schlussdrittel gegangen. In dem machte Linz viel Druck, deckte VSV-Schlussmann Brandon Maxwell mit 24 Torschüssen ein, allerdings ohne Erfolg. Auf der Gegenseite sorgte Nico Brunner praktisch mit dem ersten Angriff für den Siegestreffer (50.). Mark Cundari fixierte mit zwei Treffern ins leere Tor (59., 60.) den Endstand.

Beitragsbild: GEPA