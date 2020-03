Raffl-Tor bei sechstem Philadelphia-Sieg in Serie

Die Reise von Michael Raffl und den Philadelphia Flyers in den Madison Square Garden von New York am Sonntagmittag war ein voller Erfolg. Die Flyers besiegten in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die gastgebenden NY Rangers mit 5:3, Raffl erzielte seinen siebenten Saisontreffer. Der Kärntner traf in der 18. Minute in Unterzahl zum 3:0.

Die Flyers führten nach 22 Minuten mit 4:0 und feierten schließlich ihren sechsten Sieg in Serie. Raffl und Co. sind Zweiter der Metropolitan Division und 17 Spiele vor Ende des Grunddurchgangs klar auf Play-off-Kurs.

(APA)

Artikelbild: Getty