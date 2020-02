Revanche geglückt: Black Wings schließen zu VSV auf

via

In der Qualifikationsrunde verlor Spitzenreiter VSV hingegen erstmals unter Neotrainer Rob Daum, durch das 5:2 in Villach zog Linz an Punkten mit den Kärntnern gleich.

Der VSV bezog nach drei Siegen die erste Niederlage unter Trainer Daum. Beim Stand von 3:2 hatte die Linzer gegen das Team ihres Ex-Coaches bei einem Stangenschuss der Villacher Glück und profitierten kurz darauf beim vorentscheidenden 4:2 von einem schweren Schnitzer von VSV-Goalie Brandon Maxwell. Den Linzern gelang mit dem letztlich klaren Sieg die Revanche für das 1:4 vor eigenem Publikum am Sonntag.

Alle Tore der Begegnung:

1:0 durch Karlsson

1:1 durch Schofield

1:2 durch Schofield

1:3 durch Schofield

2:3 durch Wolf

2:4 durch Florek

2:5 durch Brucker

