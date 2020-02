Sieg beim KAC: Bozen fixiert vorzeitig Platz eins

Der HCB Südtirol hat eine Runde vor Schluss den ersten Platz in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga fixiert. Die Südtiroler besiegten Meister KAC am Donnerstag auswärts 2:1.

Durch ihren siebenten Sieg in Serie sind die zum Abschluss spielfreien Bozener nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und können nach den Samstag-Partien als erstes Team ihren Viertelfinalgegner auswählen. Das am Donnerstag spielfreie Salzburg ist vier Punkte hinter Bozen fix Zweiter.

Thomas Hundertpfund brachte den Meister in der Schlussminute des ersten Drittels im Powerplay in Führung. Colton Hargrove in der 32. Minute ebenfalls in Überzahl und Dennis Robertson (48.) sorgten mit Toren gegen KAC-Stargoalie Jhonas Enroth noch für die Wende.

(APA)

Beitragsbild: GEPA