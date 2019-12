Sieg für Philadelphia – Grabners Coyotes verlieren

via

via Sky Sport Austria

(APA) – Ohne den verletzten Michael Raffl haben die Philadelphia Flyers am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) einen 6:1-Heimsieg über die Buffalo Sabres gefeiert. Es war der zweite Sieg hintereinander für das Team, das seit 4. Dezember ohne den an einem Fingerbruch laborierenden Österreicher auskommen muss.