Sky Experten küren 99ers-Keeper Cristopher Nihlstorp zu ihrem EBEL Spieler des Monats Jänner

Gregor Baumgartner über den EBEL-Spieler des Monats Jänner: „Cristopher Nihlstorp war maßgeblich beteiligt an dem unglaublichen Erfolgslauf der Grazer.”

Die Graz 99ers haben sich als Vierter für die Play-Offs qualifiziert. Maßgeblichen Anteil an dem erfolgreichen Lauf der Grazer hatte der erfahrene 1,90 Meter große Keeper Cristopher Nihlstorp.

Sky Experte Baumgartner über die Wahl: „Wie jeden Monat gibt es mehrere Kandidaten auf diesen Titel, jedoch musste ich mich im Jänner für einen Spieler der 99ers entscheiden. Der unglaubliche Lauf der Grazer, der vor allem mit der Rückkehr von Cristopher Nihlstorp gestartet wurde, war eine der faszinierendsten Geschichten bis dato in dieser Saison. Bedenken wir, dass die Grazer kein einziges Match im Jänner ohne Verletzte oder Kranke bestreiten konnten, ist dies eine der größten Errungenschaften, doch noch in die Top 5 gekommen zu sein. Maßgeblich beteiligt an diesem Erfolgslauf war für mich eben Cristopher Nihlstorp! Acht Siege in elf Spielen sprechen eine ebenso klare Sprache, wie eine Fangquote von 91,7%. Mein persönliches Highlight dabei war der unerwartete Sieg in Salzburg, als der Schwede mit 94,4% Savepercentage klarer Matchwinner war!”

Dem Sky Expertenteam gehören neben Gregor Baumgartner noch Bernd Brückler, Gary Venner und Florian Iberer an.

Beitragsbild: GEPA