Sky Experten küren Patrick Wiercioch zu ihrem EBEL-Spieler des Monats Februar

Florian Iberer über den EBEL-Spieler des Monats Februar: „Patrick Wiercioch trug ganz wesentlich zum historischen Rekord und Sieg der Pick-Round bei.”

Eishockey-Fans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X live dabei sein – smart & flexibel wie noch nie!

Wien, 3. März 2020 – Der HCB Südtirol ist aktuell das Maß aller Dinge in der Erste Bank Eishockey Liga. Vor Salzburg sicherten sich die Bozner den Sieg der Pick-Round. Ein Akteur der Foxes stach besonders hervor: Verteidiger Patrick Wiercioch zeigte sich im Februar in Topform und hatte großen Anteil an dem Erfolgslauf seiner Mannschaft.

Sky Experte Florian Iberer über die Wahl: „Patrick Wiercioch trug ganz wesentlich zum historischen Rekord und Sieg der Pick-Round bei. Als erste Mannschaft überhaupt gewannen die Foxes die Pick-Round, obwohl sie vom letzten Platz in die Zwischenrunde gestartet sind. Immerhin konnten die Bozner im Februar alle Spiele gewinnen. Das einzige Spiel der Pick-Round, in dem Wiercioch nicht zum Einsatz kam, wurde gegen Salzburg knapp verloren. In seinen sieben Spielen kam der Kanadier auf 4 Tore und 3 Vorlagen, sowie auf einen Wert von +8 in der Plus-Minus-Statistik. Dieser Wert ist der Beste unter allen Spielern der Pick-Round! Dazu hatte Wiercioch einen 4 Spiele andauernden Goalstreak, was für einen Verteidiger bemerkenswert ist. Für mich ist der Foxes-Defender der verdiente Spieler des Monats Februar!”

Dem Sky Expertenteam gehören neben Florian Iberer noch Bernd Brückler, Gary Venner und Gregor Baumgartner an.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist das neue, Internet-basierte Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Bild: GEPA