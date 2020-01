(APA) – Der HCB Südtirol hat sich am Donnerstag von Cheftrainer Clayton Beddoes getrennt. Der Club der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gab “sportliche und außersportliche Gründe” als Trennungsgrund an. Bozen hat am Neujahrstag Tabellenführer Red Bull Salzburg mit 2:1 nach Penaltyschießen bezwungen und liegt als Tabellensechster voll im Rennen um einen Platz in der Platzierungsrunde der besten fünf Teams.

Artikelbild: GEPA