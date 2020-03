VIDEO: NHL-Profi Boychuk bekommt Kufe ins Gesicht

Eishockey-Profi Johnny Boychuk, Verteidiger des NHL-Clubs New York Islanders, hat Dienstagabend bei der 2:6-Heimniederlage gegen die Montreal Canadiens eine Horrorverletzung erlitten: Der 36-jährige Kanadier, der 2011 mit den Boston Bruins den Stanley Cup gewonnen hatte, wurde vom Schlittschuh des finnischen Canadiens-Stürmer Artturi Lehkonen unglücklich im Gesicht getroffen.

Johnny Boychuk rushes off the ice after taking Artturi Lehkonen's skate to the face. Very scary. pic.twitter.com/NwpIQAzznP

