Vienna Capitals vs. EC-KAC und der Playoff-Live-Pick am Samstag live

Vienna Capitals – KAC am Samstag ab 17:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Im Anschluss an die Partie folgt der Live-Pick für die Playoffs sowohl auf Sky Sport Austria 1 HD als auch frei empfangbar auf www.skysportaustria.at/live/ und dem Facebook-Kanal von Sky Sport Austria

Gregor Baumgartner und Gary Venner sind als Sky Experten im Einsatz

Eishockey-Fans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X live dabei sein – smart & flexibel wie noch nie!

Wien, 28. Februar 2020 – Der letzte Spieltag der Zwischenrunde der Erste Bank Eishockey Liga wartet mit einem Hit auf: die Vienna Capitals fordern am Samstag Meister KAC.

Mit dem 5:4 Erfolg in Graz haben sich die Caps einen Spieltag vor den Playoffs auf den dritten Platz geschoben und den KAC verdrängt. Die Klagenfurter haben allerdings morgen die Chance im direkten Duell wieder an dem Team von Dave Cameron vorbeizuziehen. Wer das Finale um den dritten Platz für sich entscheidet und damit tatsächlich den Playoff-Gegner auswählen kann, ist live und exklusiv ab 17:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Im Anschluss an die Partie wird die heiße Phase der EBEL eingeläutet: die besten vier Teams wählen beim Live-Pick ihre Playoff-Gegner. Eishockeyfans können live auf Sky Sport Austria 1 HD den Live-Pick verfolgen. Zusätzlich wird der Live-Pick auf www.skysportaustria.at/live/ und der Facebook-Seite von Sky Sport Austria frei empfangbar gestreamt.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot.

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Das Live-Spiel der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:

Samstag, 29. Februar 2020

17:15 Uhr

spusu Vienna Capitals – EC KAC, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Gary Venner & Gregor Baumgartner

Kommentator: Guido Friedrich

Die Video-Highlights der Partien gibt es zeitnah auf www.skysportaustria.at sowie am Folgetag auf www.youtube.com/skysportaustria/

Bild: GEPA