Villach setzt Heimserie fort

Der EC Panaceo VSV feierte am Sonntag im vierten Saisonduell mit Znojmo den ersten Sieg.

Mit dem einzigen Treffer im ersten Drittel brachte Patrick Bjorkstrand die Hausherren in Führung. Jamie Fraser erhöhte kurz nach Wiederbeginn in Überzahl auf 2:0. Zwar brachte Kosnar die Tschechen auf die Anzeigetafel, doch postwendend stellte Jerry Pollastrone den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussabschnitt stellte Stefan Bacher mit einer schönen Einzelaktion sogar auf 4:1, am Ende mussten die Kärntner aber doch noch zittern.

Znojmo verkürzte drei Minuten vor Schluss auf 4:3, dabei blieb es auch. Mit dem fünften Heimsieg in Folge verbesserte sich der VSV auf Rang sechs, Znojmo fiel auf Platz acht zurück. Am kommenden Freitag empfangen die Tschechen das „Team der Stunde“ aus Graz, die Partie wird live auf Sky übertragen.

So, 19.01.2020: EC Panaceo VSV – HC Orli Znojmo 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Referees: SEWELL (GBR), ZRNIC, Nothegger, Riecken; 2.701 Zuschauer

Tore Villach: Bjorkstrand (7.), Fraser (22./PP), Pollastrone (30.), Bacher (41.)

Tore Znojmo: Kosnar (28.), McRae (44.), Stehlik (58.)

Beitragsbild: GEPA