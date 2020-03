VOTING: Wer ist dein EBEL-Spieler der Regular Season?

via

Playoff-Time in der Erste Bank Eishockey Liga! Die EBEL-Saison 2019/20 geht in die entscheidende Phase. Doch wer ist dein Spieler der Regular Season? Stimme jetzt im Voting ab! Diese Profis stehen zur Auswahl:

Anthony Luciani glänzte als zweitbester Scorer der Liga mit 61 Punkten (17 Tore, 44 Assists) aus 49 Spielen. Der kanadische Angreifer von HC Orli Znojmo war damit der mit Abstand beste Punktesammler der Tschechen.

Brian Lebler spielte eine herausragende Saison für die Black Wings Linz. Der langjährige österreichische Teamspieler erzielte 29 Tore und wurde damit bester Torschütze der Liga. Insgesamt sammelte Lebler 57 Scorerpunkte (29 Tore, 28 Assists) und erreichte ein +/- Rating von +29. Damit belegte der 31-Jährige in beiden Kategorien den dritten Platz.

Ein weiterer Linzer, der eine fantastische Regular Season gespielt hat, ist Rick Schofield. Der Stürmer verbuchte 56 Punkte (28 Tore, 28 Assists) und wurde damit viertbester Scorer der EBEL. In der +/- Wertung konnte sich der Kanandier mit einem Rating von +37 souverän den “Titel” sichern und bewies damit ausgezeichnete Defensivqualitäten.

Der dritte Akteur von den Black Wings Linz in unserer Liste ist Dragan Umicevic. Der Schwede konnte sich mit 62 Scorerpunkten (13 Tore, 49 Assists) zum besten Punktesammler der Liga krönen. Seine 49 Vorlagen reichten dabei auch für den Titel als bester Assistgeber der EBEL.

Brandon Maxwell vom EC Panaceo VSV ist einer von drei Torhütern, der es in die Top-10-Auswahl geschafft hat. Der 28-Jährige Goalie erzielte diese Saison eine Save-Percentage von 92% und ist einer der Erfolgsgaranten, dass die Villacher die Playoffs erreichen konnten. In sagenhaften 47 Spielen erhielt Maxwell 1397 Schüsse auf sein Tor, was den Ligahöchstwert darstellt und seine Fangquote noch erstaunlicher macht. Außerdem gelang Brandon Maxwell diese Saison ein seltenes Kunststück: Er erzielte das erst fünfte Torwart-Tor der EBEL-Geschichte.

Der nächste Torhüter auf unserer Liste ist Leland Irving vom HCB Südtirol. Der Kanadier stand in 40 Spielen auf dem Eis und stellte mit 92,7% abgewehrten Schüssen die zweitbeste Fangquote der Liga. In der Pick Round wuchs der 31-Jährige Goalie dann endgültig über sich hinaus und führte die Südtiroler zum verdienten Gewinn der Platzierungsrunde.

Der Salzburger JP Lamoureux war in dieser Regular Season der Torhüter mit der besten Fangquote. Der 35-Jährige stand in 34 Spielen auf dem Eis und landete eine Save Percentage von 94,6%. Durchschnittlich fing sich der US-Amerikaner nur 1,75 Tore pro Spiel, was ebenfalls Ligaspitze ist.

Wie jedes Jahr gehört Thomas Raffl auch heuer zu den besten Spielern der EBEL. Der Kapitän von Red Bull Salzburg verpasste allerdings einige Spiele, denn er konnte nur in 30 Regular Season-Spielen mitwirken. Trotzdem erzielte der gebürtige Villacher dabei erstaunliche 35 Punkte und wurde mit 21 Treffern fünftbester Torschütze der Liga.

Vom ungarischen Vertreter HYDRO Fehervar AV19 schaffte Andrew Yogan den Sprung in die Top-10-Liste. Der 28-jährige US-Amerikaner wurde mit 24 Toren drittbester Torjäger der Liga und erzielte dazu noch 26 Assists für 50 Punkte. Damit war Yogan einer der wenigen Lichtblicke der Ungarn.

Ty Loney von den Vienna Capitals durfte sich als einziger Hauptstädter über eine Nominierung freuen. Der 27-jährige Angreifer sammelte in 47 Spielen 55 Punkte (20 Tore, 35 Assists). Herausragend ist auch das Zwei-Wege-Spiel von Loney, der auf ein +/- Rating von +29 kam.