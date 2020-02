Wähle jetzt das Tor des Monats Jänner in der EBEL

via

via Sky Sport Austria

Seit der Saison 2019/20 kürt die Sky-Community auch in der Erste Bank Eishockey Liga das Tor des Monats. Im Jänner stehen fünf Treffer zur Auswahl: Jene von Tomi Körkkö (Dornbirn Bulldogs), Sebastien Sylvestre (HCB Südtirol), Ty Loney (spusu Vienna Capitals), Matt Finn (LIWEST Black Wings Linz) und Brandon Maxwell (EC Panaceo VSV).





Unter allen Teilnehmern werden 1×2 VIP-Karten für ein EBEL-Match deines Lieblingsklubs deiner Wahl verlost. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Facebook-Post (siehe unten). Um am Gewinnspiel teilzunehmen, stimme ab, klicke zwei Mal auf “Weiter” und gib deine E-Mailadresse an.