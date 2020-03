via

via Sky Sport Austria

Der HCB Südtirol hat seine Titelambitionen untermauert und auswärts klar gegen HC Orli Znojmo gewonnen. Die Bozner setzten sich in Tschechien verdient mit 4:0 durch und gehen in der Playoff-Serie mit 2:0 in Führung.

Mehr in Kürze!

Spielbericht:

HC Orli Znojmo – HCB Südtirol Alperia 0:4 (0:1,0:1,0:2). Tore: Bardaro (3./PP), Daly (21.), Giliati (41.), Arniel (59./PP2).

Stand in der Serie: 0:2.

Beitragsbild: GEPA