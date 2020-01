EBEL: Znojmo dreht Spiel gegen Graz im Schlussabschnitt

via

via Sky Sport Austria

Die Moser Medical Graz99ers vergaben die erste Chance auf eine vorzeitige Playoff-Qualifikation.

Nachdem Znojmo in den Anfangsminuten sehr druckvoll agierte, entwickelte sich im ersten Drittel ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Torhüter ohne Gegentore blieben. Im Mittelabschnitt übernahmen die Gäste phasenweise das Kommando, bei einem guten Forecheck eroberten sich die Grazer auch den Puck und Joakim Hillding (24‘) traf zur Führung. Diese hielt (und hätte auch höher ausfallen können) bis zur 47. Minute, als ein abgefälschter Vopelka-Schuss das 1:1 bedeutete.

Die Hausherren hatten nun das Momentum und McRae drehte das Spiel nur 25 Sekunden später zugunsten der Hausherren. Ein weiterer Doppelschlag der Tschechen sorgte dann für die Vorentscheidung, Hilldings zweiter Treffer zum 4:2-Endstand war nur mehr Ergebniskosmetik. Damit hielt Znojmo die Chancen auf die Top-5 am Leben, die Tschechen haben ihr Schicksal vor dem Auswärtsspiel in Bozen aber nicht mehr selbst in der Hand. Graz kann hingegen im abschließenden Heimspiel gegen Dornbirn selbst das Ticket für die Pick Round lösen.

HC Orli Znojmo – Moser Medical Graz99ers 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Referees: SIEGEL, STERNAT, Bärnthaler, Nagy; 2.894 Zuschauer

Tore Znojmo: Vopelka (47.), McRae (48.), Boruta (57./SH), Flick (58.)

Tore Graz: Hillding (24., 60.)

Tabelle:

1. Red Bull Salzburg 39 22 6 4 7 137:80 57 82 * 2. Vienna Capitals 39 22 2 5 10 127:85 42 75 * 3. KAC 39 19 4 3 13 110:76 34 68 * 4. HCB Südtirol 39 17 5 2 15 113:96 17 63 5. Graz99ers 39 17 4 4 14 108:110 -2 63 6. VSV 39 17 4 3 15 120:108 12 62 7. Znojmo 39 17 3 4 15 128:128 0 61 8. Black Wings Linz 39 16 3 6 14 129:132 -3 60 + 9. Fehervar 40 13 4 4 19 108:137 -29 51 + 10. HC Innsbruck 39 7 3 4 25 99:156 -57 31 + 11. Dornbirner EC 39 6 4 3 26 81:152 -71 29 +

(EBEL)

Artikelbild: GEPA Pictures