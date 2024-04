Zum dritten Mal geht Österreichs Frauen-Eishockeyteam in eine Heim-Weltmeisterschaft der Division 1A. Die ÖEHV-Auswahl will in Klagenfurter um einen der zwei Aufstiegsplätze mitspielen, als erklärtes Ziel ist der erstmalige Aufstieg in die A-WM aber nicht ausgegeben. Los geht es für die Österreicherinnen am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Norwegen. Danach folgen Südkorea (22.), die Absteiger Frankreich (24..4.) und Ungarn (26.4.) sowie Niederlande (27.4.).

Österreichs Frauen haben zuletzt mehrfach den Einzug in die A-WM der besten zehn Mannschaften nur knapp verpasst. 2015, 2017 in Graz und 2018 gab es Rang zwei, 2016 fehlte ein Punkt auf Turniersieger Deutschland, im vergangenen Jahr war man mit Aufsteiger Dänemark punktegleich. Offensiv gibt man sich im rot-weiß-roten Lager aber nicht, zu ausgeglichen sind die Turniere der zweiten Leistungsstufe. „Es erwarten uns harte, enge Spiele. Der Schlüssel wird sein, dass wir vom Kopf her da sind. Ich hoffe, dass viele Fans kommen, um für eine echte Heimatmosphäre zu sorgen. Das kann dem Team diesen Extrapush geben“, meinte Teamchef Alexander Bröms.

„Das unausgesprochene Ziel ist der Aufstieg“, sagte aber Anna Meixner im Gespräch mit der APA – Austria Presse Agentur. „Unser internes Ziel ist, in jedem Spiel unser bestes Spiel zu spielen. Es nimmt auch ein bisschen den Druck weg, wenn wir nur darüber sprechen, was wir beeinflussen können“, sagte die Stürmerin, die nach einer im Februar in ihrer Heimatstadt Zell/See erlittenen Knöchelverletzung bis zuletzt um ihre WM-Teilnahmen bangte, am Freitag aber ihr okay gab.

„Wir haben einen super Mix“

Die Schweden-Legionärin ist von der Stärke des Teams überzeugt. „Wir haben einen super Mix aus jungen Spielerinnen, die Stimmung und Witz reinbringen, und einer guten Partie von erfahrenen Spielerinnen“, erklärte die 29-Jährige. Sechs Spielerinnen aus nordamerikanischen College-Teams, fast alle 20 Jahre alt, sind dabei, dazu kommen mehrere U18-Spielerinnen von heimischen Clubs. In der Offensive steht neben Meixner Nordamerika-Profi Theresa Schafzahl im Rampenlicht, im Tor sollte Schweden-Legionärin Selma Luggin ein sicherer Rückhalt sein. „Unser ganz große Stärke ist unsere Verteidigung und unser Goalie-Spiel. Selma ist mega-groß, bleibt in jeder Situation ruhig, ich zähle sie zu eine der besten Torfrauen“, sagte Meixner.

Die Salzburgerin erhofft sich neben sportlichem Erfolg auf Rückenwind für die Entwicklung von Frauen-Eishockey in Österreich. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Medienpräsenz stärker wird. Es passieren Schritte, das ist gut, ich hoffe, dass es weiter in die richtige Richtung geht“, erklärte Meixner. Wohin es sie führen wird, ist offen. Die Stürmerin, im Vorjahr MVP der schwedischen Liga, will im Sommer nach Nordamerika in die Profi-Frauenliga PWHL, in der Schafzahl spielt, wechseln. „Ich habe mich auf die Draft-Liste setzen lassen. Das ist mein Ziel. Es ist dort ein total schnelles Spiel, die Liga ist sehr professionell aufgebaut, nochmal ein anders Level als in Schweden“, erzählte Meixner.

Eishockey-WM Frauen – Division 1A in Klagenfurt (21. bis 27. April) – Spiele der Österreicherinnen: 21.4. (18.30 Uhr) Norwegen – 22.4. (19.30) Südkorea – 24.4. (19.30) Frankreich – 26.4. (20.25) Ungarn – 27.4. (20.25) Niederlande

