Eishockey-Star McDavid kehrt nach Verletzung zurück

Die Edmonton Oilers müssen nicht länger auf Superstar Connor McDavid verzichten.

Wie der Stanley-Cup-Finalist der vergangenen NHL-Saison mitteilte, kehrt der dreimalige MVP nach einer Knöchelverletzung überraschend früher zurück als erwartet. McDavid steht bereits bei der anstehenden Partie gegen die Vegas Golden Knights in der Nacht zu Donnerstag (2.30 Uhr MEZ) wieder in der Startaufstellung.

„Ich fühle mich gut“, sagte McDavid: „Ich freue mich, zurückzukommen. Ich hatte etwas Glück, dass es nicht so schlimm war.“

McDavid kehrt früher aufs Eis zurück

Der Kanadier hatte sich die Verletzung vor knapp einer Woche kurz nach Spielbeginn gegen die Columbus Blue Jackets (1:6) zugezogen. Zunächst war eine Ausfalldauer von „zwei bis drei Wochen“ kommuniziert worden. In McDavids Abstinenz gewannen die Oilers zwei Partien, zuletzt blieb Edmonton aber gegen die New Jersey Devils (0:3) ohne eigenen Treffer.

Ohne Stürmer McDavid trug vor allem der Deutsche Leon Draisaitl noch größere Last auf seinen Schultern, unbedingt liefern zu müssen – aber das tat der Kölner. Drei Treffer und drei Vorlagen gelangen Draisaitl in der Zeit. Insgesamt kommt der 29 Jahre alte Center auf neun Tore und sieben Assists in 13 Partien. McDavid schaffte vor seiner Verletzung in zehn Spielen drei Treffer und sieben Vorlagen.

