Eishockey-Weltverband will Russland bald zurück

Der Eishockey-Weltverband IIHF arbeitet an der Rückkehr der russischen und belarussischen Mannschaften.

„Ich hoffe, Sie verstehen mich genau so, wie ich es gesagt habe: Wir wollen die belarussischen und russischen Teams so schnell wie möglich zurück. Denn das würde vor allem bedeuten, dass die Welt ein Stück besser wäre“, sagte der französische IIHF-Präsident Luc Tardif am Donnerstag am Rande der Olympischen Spiele in Mailand.

Russland seit 2022 ausgeschlossen

Nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 hatte auch der Eishockey-Weltverband Russland und den Verbündeten Belarus von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Zudem entzog die IIHF Russland die Weltmeisterschaft 2023, die in St. Petersburg hätte stattfinden sollen.

Obwohl Russland seine Angriffe auf die Ukraine unvermindert fortsetzt, wächst im Weltsport das Bestreben zur Wiedereingliederung. Zuletzt hatte sich Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, offen für die baldige Aufhebung der Verbannung gezeigt. „Dieses Verbot hat nichts gebracht. Es hat nur Frustration und Hass hervorgerufen“, sagte Infantino bei Sky Großbritannien.

Derzeit folgt die IIHF der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), keine Mannschaften zu den Wettbewerben zuzulassen. „Eine zu frühe Rückkehr wäre nicht gut für unsere Wettbewerbe, und die Sicherheitsfrage bleibt bestehen“, sagte Tardif. Im Nachwuchsbereich arbeitet die IIHF jedoch bereits an der Wiedereingliederung der russischen und belarussischen U18-Teams.

(SID)

Bild: Imago