Eishockey-WM: Norwegen feiert Sieg gegen Dänemark

Norwegen hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien den ersten Sieg gefeiert. Österreichs Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg besiegte am Dienstag in Prag Dänemark mit 2:0 (0:0,1:0,1:0).

Das Siegestor (28.) entstand aus einer Kombination zweier Generationen. Der 18-Jährige Michael Brandsegg-Nygard traf nach Vorarbeit des 40-jährigen Patrick Thoresen und Pass des 36-jährigen NHL-Routiniers Mats Zuccarello, Teamkollege von Marco Rossi bei Minnesota Wild. Erik Salsten fixierte ins leere Tor den Endstand (60.).

In der Gruppe B in Ostrava setzte sich Lettland gegen Kasachstan mit 2:0 (0:0,2:0,0:0) durch und ist weiter im Rennen um einen Platz im Viertelfinale.

(APA) / Bild: Imago