Eishockey-WM: Slowaken vor Österreich-Partie mit 3:1 gegen Slowenien

Österreichs Montag-Gegner Slowakei hat sein zweites Match bei der laufenden Eishockey-WM der Männer gewonnen.

In der Gruppe A gab es am Sonntag in Stockholm gegen Slowenien einen 3:1 (2:0,1:0,0:1)-Sieg, ihre Startpartie hatten die Slowaken am Freitag gegen Schweden 0:5 verloren. Die Österreicher sind nach einem 1:2 gegen Finnland und einem 2:4 gegen Schweden trotz guter Leistungen noch punktlos. In Pool B holten in Herning die USA mit einem 6:0 gegen Ungarn einen Kantersieg.

Die Treffer der Slowaken erzielten Sebastian Cederle (9.), Pavol Regenda (10.) und Michal Kristof (32.). Dem in der abgelaufenen Saison für die Black Wings Linz tätigen Ken Ogajensek gelang der Ehrentreffer (47.). Für die nach zwei Partien noch ohne Gegentor bilanzierenden US-Amerikaner trafen Frank Nazar und Cutter Gauthier je zweimal.

(APA) Foto: Imago