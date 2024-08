EL-Quali: Remis zwischen möglichen LASK-Gegnern

Mit welchem der beiden möglichen Gegner es der LASK im Playoff der Europa League aufnimmt, ist weiter völlig offen.

Am Dienstag trennten sich Sparta Prag und FCSB Bukarest im Hinspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation mit einem 1:1 (0:0). Der Verlierer des Duells, dessen Rückspiel am kommenden Dienstag steigt, bekommt es schließlich mit den Linzern zu tun. Das Hinspiel am 22. August findet in der Raiffeisen Arena statt, Spiel zwei folgt genau eine Woche später.

(APA) / Bild: Imago