El Sherif hält Feiersinger-Elfmeter bei Bremen gegen Köln

Mariella El Sherif hat am Sonntag in der deutschen Bundesliga einen Elfmeter ihrer ehemaligen ÖFB-Nationalteam-Kollegin Laura Feiersinger pariert.

Gegen den Nachschuss von Kölns Pauline Bremer war die 21-jährige Torfrau von Werder Bremen aber machtlos. Ihre Clubkollegin Chiara d’Angelo bereitete den Ausgleich der Bremerinnen zum 1:1-Endstand vor. Bremen ist Dritter, El Sherif und D’Angelo kommen so mit viel Selbstvertrauen zum Nationalteam-Lehrgang ab Montag in Cadiz.

Bei den achtplatzierten Kölnerinnen stand auch Celina Degen in der Startelf.

(APA)

Bild: Imago