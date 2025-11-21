Elche mit Affengruber fordert Tabellenführer Real Madrid

Der in der spanischen Fußball-Liga nach einem sehr starken Saisonstart etwas ins Straucheln geratene Aufsteiger Elche empfängt am Sonntag Tabellenführer Real Madrid. Die Mannschaft des österreichischen Innenverteidigers David Affengruber hat in den jüngsten sechs Partien nur einen Sieg geholt. Aber auch Real hatte vor der Länderspielpause nach einer Siegesserie Probleme, auf das 0:1 in der Champions League gegen Liverpool folgte ein mageres 0:0 gegen Rayo Vallecano.

Gegen den Tabellenelften Elche ist die Startruppe von Trainer Xabi Alonso trotzdem klarer Favorit. Daran ändert auch der Ausfall von Verteidiger Eder Militao mit einer Muskelverletzung nichts. Dass der zuletzt im ÖFB-Team wegen Wadenproblemen nicht eingesetzte David Alaba an der Stelle des Brasilianers sein Comeback feiern wird, ist unwahrscheinlich – der Nationalteam-Kapitän nahm am Freitag nicht am Real-Training teil.

Affengrubers Abwehrkollege Víctor Chust versprach den Gästen aus der Hauptstadt harte Gegenwehr. „Wir glauben, dass wir Real Madrid schlagen können“, sagte der frühere Jugendspieler der Madrilenen, der topmotivierte Gegner erwartet. „Ich kenne den Druck, der dort herrscht, besonders nach zwei Rückschlägen. Sie werden hierherkommen, um zu gewinnen, aber wir werden uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren“, sagte Chust und verwies auf die Variabilität seiner Truppe. „Wir haben bereits gezeigt, dass wir mit einer Dreier-, Vierer- oder Fünferkette gut spielen, ohne unsere Identität zu verlieren.“

Der drei Punkte hinter Real lauernde Titelverteidiger FC Barcelona tritt am Samstag daheim gegen den Tabellensiebenten Athletic Bilbao an. Die Katalanen dürfen dabei auf ein Comeback von Raphinha und Goalie Joan Garcia hoffen, auch Pedri könnte wieder ein Thema sein.

(APA)/Beitragsbild: Imago