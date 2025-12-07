Elche und Affengruber beenden Sieglos-Serie

Elche ist in der spanischen Fußball-Meisterschaft nach einem Zwischentief auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Nach sieben sieglosen LaLiga-Auftritten setzte sich Abwehrchef David Affengruber und Co. am Sonntag gegen Nachzügler Girona mit 3:0 durch. Dank des vierten Saisonsiegs ist der Aufsteiger, der schon siebenmal die Punkte geteilt hat, als aktuell Neunter vorerst wieder unter den Top Ten vertreten. Affengruber spielte bei den Gastgebern durch.

(APA) / Bild: Imago