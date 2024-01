Elfenbeinküste eröffnet Afrika-Cup mit Sieg

Gastgeber Elfenbeinküste ist mit einem Favoritensieg in den 34. Afrika-Cup gestartet. Die Ivorer setzten sich am Samstagabend im Eröffnungsspiel vor 60.000 Zuschauern im Nationalstadion in Abidjan gegen Guinea-Bissau mit 2:0 (1:0) durch.

Die Tore erzielten Seko Fofana (4.) und Jean-Philippe Krasso (58.). Salzburg-Stürmer Karim Konate wurde kurz nach dessen Treffer für Krasso eingewechselt (61.). Für den 19-Jährigen war es sein zwölftes Länderspiel.

Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat im eigenen Land den dritten Turniertriumph nach 1992 und 2015 im Visier. Die weiteren Gruppengegner sind am Donnerstag Nigeria und darauffolgenden Montag Äquatorialguinea. Als aussichtsreichste Titelkandidaten gelten Titelverteidiger Senegal, Rekordgewinner Ägypten und WM-Halbfinalist Marokko.