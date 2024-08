Stefan Schwab hat PAOK Saloniki in der griechischen Fußball-Liga einen Auftakt nach Maß beschert.

Der Ex-Rapidler erzielte am Samstag in der ersten Runde beim 3:2-Heimerfolg seines Teams gegen Panserraikos zwei Tore per Elfmeter. Thomas Murg, zweiter ÖFB-Legionär bei PAOK, wirkte bis zur 76. Minute mit.

(APA).

Beitragsbild: Imago.