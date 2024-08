GAK-Sportchef Dieter Elsneg war in der 228. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ zu Gast und hat über die kommenden Grazer Derbys in der ADMIRAL Bundesliga gesprochen.

Angesprochen auf die bevorstehenden Duelle gegen den Lokalrivalen Sturm Graz sagte der 34-Jährige: „Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass die Vorfreude größer ist als die auf das nächste Spiel. Vielleicht auch deswegen, weil wir die letzten beiden Jahre im ÖFB-Cup gegen Sturm gespielt haben. Aber ganz klar, wenn es dann in Richtung Derby geht, dann kribbelt es. Dann merkt man auch in der Stadt, dass es immer mehr zum Thema wird. Man hat die letzten beiden Spiele auch gesehen, was für eine Stimmung im Stadion war und was da möglich ist.“

Im Fokus stehen für Elsneg aktuell aber die kommenden Spiele, unter anderem das Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga- Runde gegen die WSG Tirol (am Samstag ab 16:45 Uhr auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Das Duell gegen Sturm folgt erst an Spieltag zehn (19. Oktober/20. Oktober). „Ich denke jetzt noch nicht so dran, aber wenn es dann so weit ist, dann wird die Anspannund und das Kribbeln größer sein als bei den anderen Spielen“, erklärt der GAK-Sportchef.

Der Auftakt in die erste Bundesliga-Saison seit 17 Jahren ist laut Elsneg trotz der Niederlage gegen Vizemeister Red Bull Salzburg geglückt: „Nach dem 0:2 sind mir schon auch negative Gedanken in den Sinn gekommen. Da war auch schon die Angst dabei, dass wir noch den einen oder anderen Gegentreffer kassieren werden. Aber wie die Mannschaft darauf reagiert hat, auch von der Energie her und welche Moral sie bewiesen hat, das war dann toll zu sehen. Es ist natürlich ein spezielles Spiel. Erstes Spiel wieder in der Bundesliga gegen einen absoluten Favoriten. Wie sie das dann geschafft hat, muss man ganz klar sagen, dass wir schon stolz sind.“

