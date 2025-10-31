Elversberg verpasst gegen Hannover Sprung an die Spitze

SV Elversberg hat den Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga im Verfolgerduell mit Hannover 96 verpasst. Beim 2:2 (1:1) eroberten die Saarländer zwar zumindest vorübergehend wieder den zweiten Platz, liegen trotz zweimaliger Führung aber einen Zähler hinter Tabellenführer Schalke 04. Die Königsblauen können ihren Vorsprung an der Spitze am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC ausbauen.

Lukas Petkov (22.) sorgte für die Führung der Elversberger, die jüngst bei Arminia Bielefeld (0:2) und im DFB-Pokal bei Hertha BSC (0:3) verloren hatten. Ein Eigentor von Florian Le Joncour (43.) bescherte Hannover den Ausgleich. Nach einem verschossenen Foulelfmeter von Petkov traf Bambasé Conté (80.) im Nachsetzen zwar zum 2:1 für Elversberg, doch Hannover antwortete schnell dank Virgil Ghita (85.). Die Niedersachsen bleiben als Vierter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Die Spielkontrolle am Freitagabend übernahmen die Gäste aus Hannover, die nach dem Derbysieg bei Eintracht Braunschweig (3:0) mit frischem Selbstbewusstsein angereist waren und sich gleich einige Abschlüsse erarbeiteten. Benjamin Källman (16.) traf bei der besten Gelegenheit den Innenpfosten, ehe Elversberg eiskalt zuschlug: Petkov köpfte die Gastgeber mit der ersten echten Chance in Führung. Hannover blieb jedoch dran, einen Kopfball von Källman wehrte SVE-Keeper Nicolas Kristof unglücklich gegen Le Joncours Rücken ab – von dort prallte der Ball ins Tor.

Erst zur zweiten Halbzeit kam Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib bei Elversberg ins Spiel. Für das erste Ausrufezeichen sorgte aber erneut Hannover, Kapitän Enzo Leopold setzte einen Freistoß aus 18 Metern an die Latte (56.). Turbulent wurde es in der Schlussphase: 96-Trainer Christian Titz tobte an der Seitenlinie, nachdem Frederik Schmahl leicht zu Boden gegangen war und Elversberg einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen bekam. Nahuel Noll parierte gegen Petkov, Conté schaltete aber am schnellsten. Die Führung hielt nicht lange, Ghita war per Kopf zur Stelle.

(SID)/Bild: Imago