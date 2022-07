EM-Aus für Frankreichs Star-Stürmerin Katoto

Frankreichs Fußballerinnen müssen für den Rest der Europameisterschaft in England auf Star-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto verzichten. Das bestätigte der französische Verband FFF am Freitag. Katoto hat beim Sieg gegen Belgien (2:1) am Donnerstag eine „Verletzung des vorderen Kreuzbandes und einen Meniskusriss“ am rechten Knie erlitten. Die Stürmerin von Paris St. Germain war bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden.

Mitfavorit Frankreich hat nach zwei Siegen in zwei Spielen in Gruppe D den Einzug ins Viertelfinale bereits sicher. Hoffnungsträgerin Katoto hatte beim Auftaktsieg gegen Italien (5:1) einen Treffer erzielt.

(SID)

Artikelbild: Imago