EM-Gold für Alexandri-Schwestern

Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben in der Technik-Kür der Europameisterschaft der Synchronschwimmerinnen auf Madeira Gold erobert.

Die Zwillinge gewannen den Duett-Bewerb am Montag in Funchal mit 301,8800 Zählern souverän vor den Spanierinnen Iris Tio und Meritxell Ferre (282,1017). Für die Alexandris war es ein persönlicher Punkterekord. Bronze ging an Frankreich.

„Wir können gar nicht beschreiben, wie glücklich wir sind. Es ist die erste Medaille nach so langer Zeit“, teilten die Alexandris mit. Vor zehn Monaten hatte es bei den Olympischen Spielen in Paris mit Platz vier eine herbe Enttäuschung für die Schwestern gegeben. Seit Jahresende werden sie von der Japanerin Takako Nakajima betreut.

(APA)

Bild: GEPA