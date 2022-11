EM-Quali: ÖFB-Teamchef Rangnick: „Sind in der Lage gegen jeden dieser Gegner zu gewinnen“

Das ÖFB-Team startet im März mit einem Heimspiel gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland. Das klare Ziel in der Gruppe mit den weiteren Gegnern Belgien, Schweden und Estland ist ein Platz unter den Top zwei. Damit wäre die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft geschafft.

„Das ist nicht einfach, aber möglich. Ich glaube schon, dass wir sind in der Lage gegen jeden dieser Gegner zu gewinnen. Das hat man auch in der Nations League gesehen. Wenn wir in diesen Spielen alle Mann an Bord haben und unser Spiel auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir in jedem dieser Spiele als Sieger vom Platz gehen können“, sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Sky-Champions-League-Studio.

Rangnick über Winter-WM in Katar: „Wird es hoffentlich nie wieder geben“