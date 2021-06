Emotionale Rückkehr der Dänen ins Parken-Stadion

Dänemark steht ein emotionaler Fußball-Abend bevor. Fünf Tage nach dem Zusammenbruch ihres besten Spielers Christian Eriksen tritt die dänische Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen Belgien am Donnerstag (18.00 Uhr) zum ersten Mal wieder am Ort dieses Dramas an. Mit dieser Mannschaft fühlt nach all den Szenen der Verzweiflung, des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung am vergangenen Samstag ein ganzes Land mit.

Und sie wird in Kopenhagen ein Stadion betreten, in das ausgerechnet zu dieser Partie wieder 25.000 statt der zu Turnierbeginn noch geplanten 15.900 Zuschauer hereingelassen werden. “Ich weiß, dass Dänemark in allen schwierigen Situationen zusammenhält”, sagte Stürmer Martin Braithwaite. “Und ich habe keine Zweifel, dass es am Donnerstag etwas Besonderes wird. Es wird eine wahnsinnige Unterstützung geben, sie wird uns Spielern helfen.”

Der Angreifer des FC Barcelona hatte Tränen in den Augen, als er Sätze wie diese im EM-Quartier des dänischen Teams in Helsingör sagte. Das zeigt genau den “emotionalen Kampf”, von dem auch sein Trainer Kasper Hjulmand sprach: Auf der einen Seite noch immer die Bilder von Eriksens Wiederbelebung verarbeiten zu müssen. Und auf der anderen Seite ein wichtiges EM-Spiel zu bestreiten, bei dem es nicht nur um so etwas wie die Rückkehr in ein normales Fußballer-Leben geht, sondern auch noch um die Chancen, nicht schon frühzeitig bei diesem Turnier auszuscheiden.

Dass sich Eriksen mittlerweile mit einem Lächeln aus dem Krankenhaus gemeldet und sich quasi zum ersten Fan seines Teams erklärt hat (“Jetzt werde ich bei den nächsten Spielen mit den Jungs des dänischen Teams jubeln. Spielt alle für Dänemark!”), hilft den Dänen ungemein. “Christian ist hier und es hätte auch viel schlimmer enden können”, sagte Torwart Kasper Schmeichel. “Wir wollen am Donnerstag rausgehen und etwas Außergewöhnliches für Christian leisten. Daraus können wir auch etwas Motivierendes und Positives ziehen.” Hjulmand kann auch im Spital auf Eriksen zählen. “Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel anschauen.”

Schaut man sich nur die sportliche Ausgangslage an, ist die Situation der Dänen schon kompliziert genug. Sie haben ihr erstes Spiel gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner Finnland verloren (0:1) und müssen darauf nun gegen den definitiv schwersten Gruppengegner Belgien eine Antwort finden. Und das ohne ihren wichtigsten Spieler, der der 29 Jahre alte Eriksen nach vielen Saisonen bei Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur und Inter Mailand nun einmal ist.

“Niemand kann Christian ersetzen. Das ist unmöglich”, sagte Hjulmand. “Christian ist das Herz unseres Teams. Den Rhythmus, den er uns normalerweise gibt, müssen wir jetzt anders finden”, so der Teamchef. Er hatte jedem seiner Kicker zwar noch am Vortag freigestellt, auf einen Einsatz zu verzichten, falls er sich dazu noch nicht in der Lage sieht. Am Mittwoch sagte er jedoch: “Es sieht bei allen gut aus. Das Training gestern war wieder ein wichtiger Schritt. Wir haben ein starkes Team. Wir sind bereit für morgen.”

Die Dänen haben zwar nach wie vor zwei starke Innenverteidiger (Christensen, Kjaer), zwei wertvolle Zuarbeiter im Mittelfeld (Höjbjerg, Delaney) und zwei fleißige Außenstürmer (Braithwaite, Poulsen). Aber es fehlt der Mann, der all diese Elemente miteinander verbindet und das Spiel lenkt. Die Hoffnung der Dänen ist, dass ihr Teamgeist und die Unterstützung der Zuschauer sie über alles hinweg trägt, was zuletzt passiert ist. “Fußball hat eine große Kraft”, sagte Trainer Hjulmand.

Die Belgier wollen ihren starken Eindruck vom ersten Match (3:0 gegen Russland) bestätigen, personell sind aber einige Fragen offen. Nach dem Turnier-Aus für Timothy Castagne ist Thomas Meunier wohl von Beginn an dabei, Kapitän Eden Hazard soll immer mehr Minuten bekommen. Axel Witsel könnte nach seinem im Jänner erlittenen Achillessehnenriss in den Kader zurückkehren und auch zum Einsatz kommen. Und bei Schlüsselspieler Kevin De Bruyne wird ebenfalls eine zeitnahe Rückkehr ersehnt, nachdem er nach einem Crash im Finale der Champions League am Gesicht operiert worden war. De Bruyne trainiert seit Montag wieder mit dem Team und flog mit der Mannschaft nach Kopenhagen, ob er auch eingesetzt wird, ist offen.

++NIEDERLANDE-SPECIAL++

Um beim Niederlande-Special am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du dich in der Sky Community HIER registrieren. Du kannst das Quiz aber auch ohne Login absolvieren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA)

Artikelbild: Imago